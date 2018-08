„Jauche und Levkojen“ fesselt mit Familie Quint

Plankstadt.Legendäre Mehrteiler, Fachliteratur, Kinderbücher, Romane, Krimis – ein Lesemekka für umsonst! Im öffentlichen Bücherregal auf dem Rathausplatz ist alles geboten, für jeden Lesegeschmack ist etwas im ansprechenden Regal dabei. Geschützt unterm Dach der Bushaltestelle angebracht, kann man das gemischte Angebot bei jedem Wetter nutzen – für den gewünschten netten Plausch mit Gleichgesinnten ist zudem Raum und Zeit.

Doch was ist eigentlich drin im Schränkchen? Ein Blick in die Regalreihen lohnt: In loser Folge stellen wir verschiedene Schmöker vor und wollen Neugier wecken. Vor etwa drei Jahren wurde das Regal auf Initiative der Lokalen Agenda angeschafft. Die Mitarbeiter der Gemeindebücherei pflegen das Regal, denn manchmal meinen es Leser zu gut und stellen ganze Kisten oder gar zerfledderte Bücher dort ab, wo eigentlich ein reger Austausch an gut erhaltenen Druck-Erzeugnissen herrschen soll. Wer sich ein oder zwei Titel aussucht und mitnimmt, stellt auch wieder welche hinein. Regelmäßig wird wenig Gelesenes mit frischem Lesestoff getauscht.

Komplette Box

In der Abteilung „Legendäre Mehrteiler“ finden wir eine komplette Box mit drei Heimatromanen der Bestsellerautorin Christine Brückner, die sogenannte „Poenichen-Trilogie.“ Der erste Teil „Jauche und Levkojen“ erschien als Buch 1975. „Nirgendwo ist Poenichen“ folgte 1977 und „Die Quints“ schloss die Trilogie 1985 ab. Christine Brückner, als Christa Emde geboren 1921 in Arolsen wuchs in Schmillinghausen auf. Im Zweiten Weltkrieg verlor sie 1943 ihr Elternhaus und flüchtete mit ihrer Mutter zu deren Bruder, der in Zuchow in Pommern lebte. Die Zeit dort gab ihr Anregungen für „Jauche und Levkojen“.

Christine Brückner beschreibt im Dreiteiler auf insgesamt mehr als 1000 Seiten Menschheitsgeschichte aus Pommern hautnah, die sie ihre adlige Familie „von Quint“ in den Wirren der Hitlerzeit und des Zweiten Weltkriegs erleben lässt. Lernen wir also Maximiliane von Quint kennen, die Halbwaise, die vom Großvater und einigen „Fräuleins“ erzogen wird. Erst 18 Jahre jung heiratet sie Viktor, einen Nazi, hat vier Kinder. Sie lebt nach wie vor auf dem Gut Poenichen, mit dem sie viel verbindet. Der Krieg kommt näher, Maximiliane flieht 1945 mit ihren Kindern in Richtung Westen. „Jauche und Levkojen“ wurde als Mehrteiler verfilmt und erstmals 1978 in der ARD gezeigt. Teil zwei, „Nirgendwo ist Poenichen“ wurde 1980 ebenfalls als Mehrteiler in der ARD ausgestrahlt. Inhaltlich bringt er den Leser mit der Familie in den Westen, wo Maximiliane ruhelos nie wirklich Wurzeln schlägt. Ihre Kinder allerdings wachsen frei und ungebunden auf. Eine Reise zurück nach Poenichen, das zerstört ist, bringt auch Maximiliane zur Ruhe.

Bleibt Teil drei: „Die Quints“. Im letzten Teil verblasst die Erinnerung an das einst „Heimat“ verkörpernde Poenichen bei den Quints, die ganz unterschiedliche Lebenswege eingeschlagen haben, ein Sohn etwa wird Politiker, wie es einst der Großvater war, der seine Mutter aufzog – da schließen sich Kreise. Protagonistin bleibt jedoch Maximiliane, die ihre Kinder ziehen lässt und ins Kloster Plummbüttel geht, um zu sich zu finden. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.08.2018