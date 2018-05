Anzeige

Plankstadt.Die Vorbereitungen für das seit mehreren Monaten geplante „Spargel Special“ des Square Dance Clubs Plankstadt sind fast abgeschlossen. Daher laden die Spargel Spinners alle Tanzbegeisterten am Samstag, 2. Juni, von 14.30 bis 22 Uhr in die Fritz-Mannherz-Hallen, Wilhelmstraße 44a, in Reilingen ein.

Sämtliche Clubmitglieder freuen sich, ein besonders schönes Tanzfest für viele Clubs aus der näheren und ferneren Umgebung ausrichten und anbieten zu können. Beim vergangenen „Spargel Special“ zählte der Square Dance Club nahezu 200 Tänzer aus 66 Vereinen, die munter und sehr vergnügt ihrem Lieblingshobby frönten.

Auch in diesem Jahr erwarten die Spargel Spinners eine große internationale Gäste- und Tänzerschar. Sämtliche anwesende Square-Dancer werden nach den versierten Calls von Chris Keller, Christian und Mareike Sorge, ihre Röcke und Petticoats schwenken und viel Freude am gemeinsamen Tanzen erleben.