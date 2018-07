Anzeige

Plankstadt.Die Schülerin Jette Mara Haufe aus Plankstadt hat beim internationalen Jugendwettbewerb „Jugend creativ“ der Volksbanken und Raiffeisenbanken einen Förderpreis auf Landesebene gewonnen.

Patricia Borck, Servicegruppenleiterin der Volksbank Kur- und Rheinpfalz, überreichte ihr in der Filiale in Plankstadt ihre Urkunde und einen Klassenpreis. Bei der 48. Auflage des Wettbewerbs mit jährlich rund einer Million Teilnehmern, konnte das Bild von Jette Mara Haufe die Juroren in Rheinland-Pfalz in der Altersgruppe I (Klassen 1 und 2) überzeugen. Zusammen mit ihrer Lehrerin Stefanie Schwarzer-Waha (Friedrichschule) und ihren Klassenkameraden durfte sie ihre Urkunde und einen Preis entgegennehmen. Patricia Borck überreichte zudem 50 Euro für die Klassenkasse.

Die Schülerin hatte sich zuvor bereits auf regionaler Ebene gegen 44 andere Schüler durchgesetzt. „Jette Mara ist äußerst kreativ und hat mit ihrem perfekten Roboter, der sogar Schokolade und Eis produzieren kann, ihr Talent wunderbar bewiesen“, sagt Stefanie Schwarzer-Waha während der Preisübergabe. „Die gesamte Klasse hat sich unheimlich für ihre Mitschülerin gefreut und wird sofort im Anschluss an die Preisübergabe die gewonnenen 50 Euro – ganz so wie es der Roboter im Bild vormacht – in Eis eintauschen.“