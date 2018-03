Anzeige

Eine Beteiligung von 15 Jugendlichen wäre schon ein Erfolg, hieß es seitens der für die Jugendbeteiligung Verantwortlichen im Vorfeld. Dass zum ersten Treffen mit Wintergrillen gleich 40 junge Plankstadter in die Grillhütte gekommen sind, ist daher ein sensationell gutes Ergebnis und zeigt, dass hier die richtige Form für die Beteiligung gefunden wurde. Die zwanglose Form des Treffens in der Grillhütte und die Gruppenarbeit mit anonymen Äußerungen – aber auch die gute Werbung der mobilen Jugendarbeit im Vorfeld – waren sicherlich das Erfolgsrezept für die vielen Ideen und Verbesserungsvorschläge, die die Verwaltung jetzt mitnehmen kann. „Jugendliche besuchen keine Gemeinderatssitzung, schreiben mir keine Briefe, keine E-Mails und kommen auch nicht in meine Sprechstunde“, hatte Bürgermeister Nils Drescher vor dem Treffen noch beklagt. So verwunderlich ist das aber gar nicht: Jugendliche ticken eben anders, sind sowieso eher digital unterwegs. Jugendbeteiligung mittels Plattformen im Internet – warum nicht mal für die Zukunft darüber nachdenken? Jetzt heißt es für Nils Drescher aber erstmal, einige Vorschläge der Jugendlichen umzusetzen, um ihnen zu zeigen: Es lohnt sich, wenn ihr euch für eure Interessen einsetzt.