Jetzt gibt es „Kultur satt“

Plankstadt.Die Bücherei kommt am Dienstag, 10. September, aus ihrer kleinen Sommerpause zurück. Ab diesem Tag beginnt auch der Kartenvorverkauf für das Kulturprogramm im Herbst (wir berichteten). Eintrittskarten zu den Veranstaltungen können Interessierte ab Dienstag telefonisch ab 8 Uhr unter Telefon 06202/20 06 57 oder -58 reservieren oder persönlich in der Bücherei vorbeischauen und die Karten gleich vor Ort erwerben.

Erstmals gibt es ermäßigte Eintrittspreise. Diese gelten für Schüler, Studenten, Rentner und Schwerbehinderte gegen Vorlage eines entsprechenden Berechtigungsnachweises, heißt es in der Pressemitteilung der Bücherei. Unter dem Titel „Kultur satt!“ bieten die Verantwortlichen alle Abendveranstaltungen der Bücherei und des Kulturforums im Herbst 2019 für 30 Euro, ermäßigt 25 Euro, an (ausgenommen die Veranstaltung mit den „Schönen Mannheims“ am Donnerstag, 26. September).

Altersangaben respektieren

„Kultur fa umme“ wendet sich an Plankstadter Gäste mit geringem Einkommen. Sie erhalten kostenlosen Eintritt für alle Abendveranstaltungen, gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises (vier Karten je Veranstaltung sind dafür reserviert, zwei Tickets pro Person pro Jahr). Für das Kinderprogramm sollten Interessierte das jeweilige Anmeldedatum beachten. „Bitte respektieren Sie die Altersangaben der einzelnen Theaterstücke“, schreibt das Bücherei-Team. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 09.09.2019