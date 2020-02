Jubelkommunion findet im Mai statt

Plankstadt.In diesem Jahr werden wieder in allen drei Pfarreien der katholischen Seelsorgeeinheit Festgottesdienste mit der Feier der Jubelkommunion stattfinden, also auch in Plankstadt. Alle die vor 25, 30, 40, 50 und mehr Jahren ihre Erstkommunion gefeiert haben, sind zu einem gemeinsamen Gottesdienst eingeladen.

Der Festgottesdienst findet in Plankstadt am Sonntag, 10. Mai, um 10 Uhr in der Kirche St. Nikolaus statt. Nach dem Gottesdienst sind die Jubilare mit ihren Angehörigen und Freunden schließlich zu einem gemeinsamen Empfang in das katholische Pfarrheim eingeladen. Die Anmeldungen zur Jubelkommunion liegen ab Ende März in den Kirchen aus, teilt das katholische Pfarramt mit. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 07.02.2020