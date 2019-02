Jubelkonfirmanden feiern im April

Plankstadt.Die evangelische Kirchengemeinde lädt am Sonntag, 7. April, 10 Uhr, zur Jubelkonfirmation in die evangelische Kirche ein. Alle Gemeindemitglieder, die 1969, 1959, 1954 oder sogar 1949 und 1944 konfirmiert worden sind, sind eingeladen, diesen Tag zu feiern.

An die Adressen, die der Kirchengemeinde bekannt sind, werden im Februar Einladungen mit Anmeldeformular verschickt. Gemeindemitglieder, die keine Einladung erhalten haben, oder jemanden kennen, dessen Adresse nicht bekannt ist, wenden sich an das evangelische Pfarramt, Telefon 06202/2 15 65 oder per E-Mail an ev.pfarramt-plankstadt@ t-online.de.

Das Vortreffen der Jubelkonfirmanden im evangelischen Gemeindehaus ist für Mittwoch. 20. März, 17 Uhr, geplant. Auch wer nicht in Plankstadt konfirmiert wurde, ist herzlich eingeladen. zg

