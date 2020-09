Jürgen Kegler bleibt weiter Vorsitzender des Ortsvereins

Plankstadt.Im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Plankstadter SPD im Ratssaal des Gemeindezentrums stand jüngst die Wahl des Vorstandes an. Dabei wurden bis auf zwei neue Mitglieder die bisherigen Vorstandsmitglieder wiedergewählt, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei. Die Anwesenden bestimmten erneut Professor Dr. Jürgen Kegler als Vorsitzenden. Neu im Vorstand sind Angelika Elsner und Werner Engelhardt als Beisitzer.

Während der Versammlung ging Jürgen Kegler auf die Arbeit des Ortsvereins ein und lobte die Gemeinderatsfraktion für die informativen Berichte aus dem Ratsgremium. Auf Vorschlag von Simone Schneider habe man in den Monaten Mai und Juni Spenden zugunsten des Schwetzinger Tafelladens „Appel + Ei“ gesammelt, was sich als großer Erfolg erwies. Dem Tafelladen wurden 27 große Kartons mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln übergeben. Kegler schlug vor, diese Aktion im Oktober zu wiederholen. Aufgrund der Krise müsse damit gerechnet werden, dass es zu mehr Hilfsbedürftigen kommt. Der Vorschlag wurde von der Versammlung einstimmig angenommen.

Versorgungslücke innerorts

Präsenz in Plankstadt habe der Landtagsabgeordnete Daniel Born gezeigt, zum Beispiel bei einem Gespräch mit Bürgermeister Nils Drescher, an dem auch Vertreter des Ortsvereins teilnahmen oder bei seinem Besuch im Heimatmuseum. Letztlich sprach Kegler einen Wechsel in der Gemeinderatsfraktion an: Zum 1. Juli habe Fraktionssprecher Dr. Dr. Ulrich Mende diese Funktion an seine Stellvertreterin Jutta Schneider weitergegeben. Kegler dankte Mende für seine 45 Jahre lange Arbeit im Ratsgremium. Der Kassenbericht von Eric Wagner informierte die Anwesenden über die gute Kassenlage.

Die neue Fraktionssprecherin im Gemeinderat berichtete über die Arbeit im Ratsgremium. Sie ging zunächst auf die Ansiedlung eines Vollsortimenters und eines Drogeriemarktes bei der Mehrzweckhalle ein. Die Versorgungslücke innerorts bleibe jedoch bestehen. Die SPD-Fraktion habe diesem Projekt nicht zugestimmt und sich enthalten. Dies habe sie auch beim Gemeindeentwicklungskonzept bis 2040 praktiziert. Der Finanzplan sehe für den Zeitraum Investitionen von 100 Millionen Euro vor. Die Bedenken, dass dieser Betrag nicht geleistet werden könne, seien groß. Dem Kauf der Containeranlage als Notrathaus habe man hingegen zugestimmt.

In der November-Sitzung habe der Gemeinderat die Anlegung des Kreisverkehrsplatzes beschlossen. Ebenso habe sich das Ratsgremium für die Anlegung eines Radschnellwegs ausgesprochen. Der wichtigste Punkt bei den Haushaltsanträgen der Fraktion war die Kostenaufstellung für die Rathaussanierung. Hier gehe es nicht nur um die Baumaßnahme auf dem Rathausgelände, sondern darüber hinaus um den Kostenanteil für Erwerb und Umgestaltung des Sparkassengebäudes für das Bürgerbüro, die Möblierung für die Verwaltung sowie für die Unterbringung beim Festplatz. Bis heute habe die Verwaltung eine solche Kostenzusammenstellung dem Gemeinderat nicht vorgelegt.

Außerdem sei der Grundsatzbeschluss zur Sanierung der Mehrzweckhalle gefasst worden. Die Fraktion habe der Maßnahme trotz großer Bedenken zugestimmt. Einstimmig sei auch der Beschluss gefallen, dass Vereine, die aufgrund der Pandemie Einnahmeausfälle hatten, finanziell unterstützt werden. sr/zg

