Jürgen Weiland ist jetzt Ehrenmitglied

Plankstadt.Angefangen hatte das neue Jahr mit dem Neujahrsempfang im Schützenhaus, zu dem der Verein eingeladen hatte. Nach der Begrüßung des Vorsitzenden Jürgen Weiland wurde der noch amtierende Thron, die Ehrenmitglieder und die Ehrengäste, zu denen auch wieder der Landesschützenmeister Roland Wittmer und der Kreisschützenmeister Hans-Josef Lakatos gehörten, separat begrüßt und es wurden bei leckerem Buffet und kalten Getränken die Glückwünsche für das neue Jahr ausgetauscht.

Knapp zwei Wochen später folgte im „Kleinen Plänkschter“ die Winterfeier. Auch hier begrüßte der Vorsitzende Jürgen Weiland die anwesende Schützengemeinde mit dem altem Thron und den Ehrenmitgliedern. Er freute sich vor allem über die erschienenen Gäste und das „volle Haus“. Nach dem Essen ging es weiter im Programm. Zuerst wurden die Mitglieder mit einem Präsent geehrt, die dem Verein im vergangenen Jahr viel Zeit bei Arbeitseinsätzen und Instandhaltungsarbeiten entgegengebracht hatten.

Plaketten zur Erinnerung

Traurig und feierlich zugleich wurde es bei der Verabschiedung des Schützenkönigs mitsamt seinen Rittern und der Schützenkönigin zusammen mit ihren Damen. Als Andenken an die königlichen Zeiten erhielten alle Erinnerungsnadeln, beziehungsweise Plaketten der Jahreszahl mit ihrer vergangenen Regentschaft überreicht.

Die Spannung bei den Schützen stieg, als bekannt gegeben wurde, wer die neue Schützenkönigin, mit ihren Damen, und der neue Schützenkönig, mit seinen Rittern, wurde. Inthronisiert wurde als Schützenkönigin erneut Coco de With mit ihrer ersten Dame Konstanze Schwemmer und ihrer zweiten Dame Vera Hemmerich. Schützenkönig wurde Adolf Trümper mit dem ersten Ritter Franz Berlinghof und dem zweiten Ritter Harald Schumacher.

Als alle Anwesende schon dachten, der feierliche Teil des Abends sei vorbei, übergab der zweite Vorsitzende Manfred Karl dem Vorsitzenden Jürgen Weiland die Ehrenurkunde des Vereins, die ihn zum Ehrenmitglied ernannte.

Kleiner Greif in Gold

Im Anschluss folgte der kleine Greif vom Badischen Sportschützenverband „für Verdienste“ in Gold. Außerdem gab es noch eine Urkunde des deutschen Schützenbundes unter dem Protektorat seiner Hoheit Andreas Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha mit dem Protektorabzeichen in Silber in Würdigung der Verdienste um das deutsche Schützenwesen. zg

