Jugend und Kinder liegen ihr am Herzen

Plankstadt.Isabel Heider weiß, was sie in Plankstadt bewegen möchte. Die 43-Jährige ist für die CDU in den Gemeinderat eingezogen – als einziges neues Mitglied der Fraktion. Sie weiß, was eine Verwaltung ausmacht, wie die Strukturen sind, denn sie arbeitet im Oftersheimer Rathaus als Sachgebietsleiterin für Kinder, Familien und Jugend. „Als mich Jutta Schuster angesprochen hat, ob ich kandidieren möchte, habe ich nach einer kurzen Bedenkpause ja gesagt“, erklärt Isabel Heider.

Als Diplom-Verwaltungswirtin hat sie in Kehl studiert, dann in der Verwaltung in Schriesheim gearbeitet. „Ich habe acht Jahre lang im dortigen Gemeinderat Protokoll geführt“, meint sie. Daher wisse sie, wie eine Sitzung ablaufe und auf was sie sich mit der Wahl eingelassen habe. Ob sie es in den Gemeinderat schafft, das konnte sie gar nicht so richtig einschätzen. Aber schon bei der Verkündung freute sie sich über das Ergebnis.

Isabel Heider kommt ursprünglich aus Oftersheim, wohnt aber seit 2011 in Plankstadt. Ihre Themenschwerpunkte für die Zeit im Gemeinderat sieht sie vor allem im Bereich Kinder und Jugend – auch wenn sie betont, dass alle Maßnahmen, die der Gemeinderat anregen mag, finanzierbar sein sollten: „Den Blick auf die Finanzen sollte man nie außer acht lassen“. „Wir sind eine Gemeinde, die Familien anziehen möchte. Das zeigt sich ja auch gerade bei den Neubaugebieten. Dann muss es aber auch Kinderbetreuungsangebote geben, die mit dem Beruf der Eltern vereinbar sind. Die Nachfrage nach Ganztagsbetreuung wird immer höher“, erklärt sie, wo sie Bedarf sieht, auch wenn sie gleich mit äußert, dass Plankstadt im Grunde schon ganz gut aufgestellt sei.

Soziales Miteinander lernen

Weiteren Bedarf sieht sie bei der Schulsozialarbeit. „Diese Arbeit ist präventiv tätig, was ich sehr wichtig finde. Kinder lernen soziales Miteinander, Lösungsstrategien für Konflikte und Teamfähigkeit“, so die 43-Jährige. Das Thema wird der neue Gemeinderat in seiner Sitzung noch im Juli besprechen. Fördern möchte Isabel Heider auch Tageseltern. „Diese sind von ihrem Angebotsspektrum oft flexibler“, meint sie.

Jugendpolitik liegt ihr am Herzen. In ihrer Zeit in Schriesheim hat sie den Jugendgemeinderat mit aufgebaut. Aber sie weiß auch: „Die Mobile Jugendarbeit macht in Plankstadt schon viel.“ Fahrradwege findet sie ebenfalls wichtig. „Wenn ich nach Schwetzingen muss, dann fahre ich immer mit dem Rad“, verrät Isabel Heider. Sie ist aber auch offen für Themenvorschläge aus der Bevölkerung und möchte sich in alle Bereiche einarbeiten. „Ich sehe meine Tätigkeit im Gemeinderat als Win-Win-Situation“, so die 43-Jährige, „Oftersheim und Plankstadt sind ähnlich strukturierte Gemeinden, so dass ich das Wissen aus meiner Arbeitsstelle im Gemeinderat einbringen kann.“ Für die Zeit im Gemeinderat erhofft sie sich, viel Neues zu lernen und sie freut sich auf eine gute Zusammenarbeit, auch fraktionsübergreifend. „Durch meine Kandidatur habe ich viele neue Leute kennengelernt, das fand ich schön“, mein Heider. Bürgermeister Nils Drescher kannte sie vorher schon. „Wir haben damals in Kehl zu viert in einer WG gewohnt“, erinnert sie sich an diese Zeit zurück.

Wenn sie nicht gerade arbeitet oder sich auf die Gemeinderatssitzungen vorbereitet, verbringt sie ihre Zeit mit ihrer Familie: Mann Mario, Sohn Julian und Tochter Marlene. Eines spielt dabei eigentlich immer eine Rolle, nämlich Bewegung. Oft spielt sie mit ihren Kindern Fußball oder Basketball vor dem Haus, das in einer Spielstraße liegt. Außerdem fahren sie gerne Fahrrad. Zusätzlich macht sie Sport im Fitnessstudio Pfitzenmeier. Inliner und Wintersport sind zwei weitere Leidenschaften. Langweilig wird es Isabel Heider also nicht, aber sie ist sich sicher: „An der Tätigkeit im Gemeinderat werde ich Freude haben.“

Info: Ein Video mit einem Interview ohne Worte gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.07.2019