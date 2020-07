Jugendliche sammeln 525 Euro

Plankstadt.Das war eine bewundernswerte Geste: Die Jugendlichen und die Mitarbeiterinnen der mobilen Jugendarbeit haben Anfang Mai aus bunten Stoffen hunderte Mund-Nase-Masken, sogenannte „Community-Masken“, genäht (wir berichteten). An nur einem Tag auf dem Wochenmarkt am Festplatz wurden diese dann restlos gegen eine Spende an viele Interessenten abgegeben.

Den Erlös von 525 Euro haben die Aktiven jetzt an Bürgermeister Nils Drescher für die örtliche Notgemeinschaft übergeben, aus deren Mitteln Bedürftige in der Gemeinde unterstützt werden. Die Idee, das Geld zu spenden, kam von den Jugendlichen selbst. „Das war eine Spitzenaktion“, lobte Nils Drescher den vorbildlichen Einsatz der Jugendlichen und freute sich über das Geld, das unverschuldet in Not geratenen Menschen in Plankstadt helfen wird, wie er noch einmal klarmachte. zg/grö

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.07.2020