Jugendrotkreuz freut sich über 660 Euro Erlös

Plankstadt/Schwetzingen.Bier trinken für den guten Zweck – was ungewöhnlich klingt, ist im neuen Welde-Brauhaus in Schwetzingen Wirklichkeit. Das Gasthaus betreibt nämlich einen sogenannten „sozialen Hahn“: Von dem Bier der Plankstadter Brauerei, das aus diesem Zapfhahn fließt, geht ein Euro pro Liter an soziale Einrichtungen in der Umgebung.

Diesmal war das Jugendrotkreuz Plankstadt an der Reihe: Johannes Wrhel konnte 660 Euro aus den Händen der Brauhaus-Geschäftsführer Max Spielmann und Robert Nürnberger entgegennehmen. 660 Liter der Spezialität „Citra Helles“, ein mit Citra-Hopfen gestopftes Helles, sind dafür an die Gäste des Brauhauses ausgeschenkt worden. „Das sind immerhin knapp 35 Gläser pro Tag“, rechnete Max Spielmann aus. Die Aktion lief über drei Monate, denn in regelmäßigen Abständen wird die Biersorte gewechselt – und damit auch der soziale Zweck, dem das Geld zugutekommt. „Wir werden das Geld sinnvoll anlegen, in einen gemeinsamen Ausflug oder neue Uniformen“, erklärte Johannes Wrehl.

Nachwuchs ist wichtig

Das Jugendrotkreuz hilft mit den Kollegen vom Roten Kreuz beim Weldefest mit und kann dort lernen, wie sich die Arbeit in der Praxis bei Veranstaltungen darstellt. Dazu gehört „Streife gehen“ ebenso wie die Betreuung des Versorgungszeltes und eine Menge mehr. Max Spielmann freut sich über die Unterstützung: „Für uns ist es immer eine große Freude zu sehen, dass eine wichtige Organisation wie das DRK so guten Nachwuchs hat und ihn von Anfang an mit ins Geschehen nimmt.“

Das fand auch Bürgermeister Nils Drescher beachtlich und betonte: „Wir hatten gerade zur Weihnachtszeit in Plankstadt ja schon den ein oder anderen Vorfall. Da sieht man, wie wichtig der Nachwuchs für die Rettungsorganisationen ist.“

Seit dem 1. Dezember ist nun ein neues Bier an den sozialen Hahn angeschlossen. „Coco Loco“ heißt das dunkle Stout, das mit seinem cremigen Charakter besticht. Kokos sorgt für eine fein-nussige, aber auch süße Note auf fruchtigen Amarillo-Aromen und karamelligen Akzenten aus den Malzen. Der Erlös geht dann an den Schwetzinger Trägerverein „Die Brücke“, der sich mit seiner Wärmestube um Obdachlose und Menschen mit geringem Einkommen kümmert. grö

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.12.2019