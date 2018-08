Junge Frau ist Kirchendienerin

PLANKSTADT.Jasmin Engelhardt ist 18 Jahre jung und Kirchendienerin in der evangelischen Kirche. Das an sich ist nicht wirklich üblich und macht eine Unterhaltung mit der jungen Frau noch interessanter. Nicht etwa, dass sie sonst nichts zu erzählen hätte – als Schülerin besuchte sie das Technische Berufskolleg an der Ehrhart-Schott-Schule in Schwetzingen. Ein Jahr Fachhochschule mit technischem

...