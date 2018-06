Junge sollen Plankstadt mitgestalten

Tristan Resch (von links), Anabel, Kirsten Erbach, Max, Delia Erbach, Steven und Pascal sitzen im Jugendhaus gemütlich um einen Tisch und spielen gemeinsam. Dabei kommen im Gespräch auch die Themen auf, die die Jugendlichen in Plankstadt interessieren und beim ersten Treffen zur Jugendbeteiligung angesprochen werden. © Grössl

Plankstadt.Was bewegt die Jugendlichen in Plankstadt? Was möchten sie ändern? Welche Vorschläge haben sie? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt bei der Jugendbeteiligung, die am Freitag, 16. Januar, mit einem Wintergrillen anläuft. Dabei möchten Bürgermeister Nils Drescher, Hauptamtsleiter Michael Thate und Kirsten Erbach als Teamleitung der Mobilen Jugendarbeit Postillion den 14- bis 17-Jährigen der

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4571 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 12.02.2018