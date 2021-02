Jungwölfe freuen sich über rote Shirts

Plankstadt.Auch wenn die Jungwölfe der TSG Eintracht momentan weder gemeinsam in der Halle trainieren noch sich mit anderen messen dürfen, gab es zuletzt wieder ein bisschen „Wolfsfeeling“. Die Jugendmannschaften konnten sich mit neuer Handball-Kleidung ausstatten. Und nicht nur die Spieler, auch einige Eltern haben sich eingekleidet – zum Anfeuern in der Halle oder zum Sport im Lockdown.

So wurden 250 Kleidungsstücke bestellt. Der Lockdown erschwerte zwar den Ablauf, aber mit vereinten Kräften in einem Team aus Elternvertretern, Nicolai Schmelz als Organisator und der Firma Sport Hambrecht konnten die Kleider corona-konform in den Familien ankommen. Bis die Kinder in der Halle mit diesen Hoodies angefeuert werden können, dauert es noch etwas, „aber solange freuen wir uns über jedes Wolfsshirt, dass wir auf der Straße oder dem Feld im Einsatz sehen“, sagt Initiatorin Nannette Summ. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 08.02.2021