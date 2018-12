Junioren mit Zipfelmütze

Plankstadt.Die Jugendabteilung der Tanzsportgarde veranstaltete bei Kaffee und Kuchen eine Weihnachtsfeier für ihre Tänzer im katholischen Pfarrheim. Alle Gruppen hatten sich für diese Feier kleine Programmpunkte einfallen lassen. Beim gemeinsamen Singen überraschte der Nikolaus die Anwesenden. Er durfte das organisierte Programm von einem goldenen, für ihn bereitgestellten Sessel bewundern.

So tanzten die Tanzmäuse als Schneemänner und die Jugend als Weihnachtsmänner mit gebrochenem Bein, was dem Nikolaus sehr gefiel. Nach einer kurzen Pause zeigten die Junioren ihren Weihnachtstanz und die Aktiven, dass sie besser Tanzen als singen können. Zum Schluss wurde der Nikolaus von der wieder aufgelebten Damengruppe „Just for Fun“ überrascht. Wenn auch einige der Damen zum ersten Mal auf der Bühne standen, so zeigten sie doch, welch Talent in ihnen schlummert.

Dem Nikolaus machte es Freude alle mit Geschenken zu belohnen. Der Nachmittag klang mit noch einigen Tanzvorführungen nach dem offiziellen Programm aus. to/zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.12.2018