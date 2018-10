„Kaiser, du bist doch nackig“

PLankstadt.„Die Kinder sind toll mitgegangen und hatten gleich den Blick für das Böse“ – Martha Rohnacher vom Figurentheater Himmelreicher freut sich, dass die Vorstellung so gut bei dem jungen Publikum ankam.

Die Aufführung des etwas veränderten Märchens „Des Kaisers neue Kleider“ fand gestern im Gemeindezentrum statt. Warum er die Geschichte neu geschrieben hat, erzählt Seppel Streit, Chef des Figurentheaters: „Wir sind ganz nah an dem Original von Hans Christian Andersen drangeblieben. Lediglich wurde die Handlung so gestaltet, dass auch die ganz Kleinen das Stück ansehen können. Außerdem habe ich den Hofnarren dazuerfunden, das passte wunderbar in die veränderte Version rein.“

Herrscher wird zur Lachnummer

Die Maus „Hänschen“ wurde verdächtigt, des Kaisers Schatz gestohlen zu haben und die Prinzessin heiratete den Narren. Das altbekannte Kleiderproblem des Kaisers blieb erhalten. Als dieser dann plötzlich nur mit der Unterhose bekleide auf der Bühne stand, machten ihn die Kinder direkt mit ohrenbetäubenden Schreien darauf aufmerksam. Die Geschwister Marie (7) und Simon (4) saßen im Publikum und kennen das Originalmärchen: „Am lustigsten war, dass der Kaiser nackig war und das nicht gesehen hat. Er hat ja geglaubt, nur kluge Menschen können seine tollen Kleider sehen. Das geht doch aber gar nicht.“ jade

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 20.10.2018