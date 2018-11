Kampf um Förderung fürs Schwimmbad

Plankstadt.„Ende Juli kam eine Mitteilung: Gute Nachrichten für die Kommunen in Baden-Württemberg. Das hat uns neugierig gemacht“, so begrüßte Sigrid Schüller den Grünen-Landtagsabgeordneten Manfred Kern (Bild) bei einem Treffen der Grünen Liste. Die Rede war vom Zukunftspaket, das die grüne Finanzministerin Edith Sitzmann nach intensiven Gesprächen mit den kommunalen Spitzenverbänden geschnürt hat.

Das Paket hat ein Volumen von 1,6 Milliarden Euro. Es enthält unter anderem einen Pakt für Bildung und Betreuung, die Erhöhung der Kindergartenförderung, ein Digitalisierungsprogramm für die Schulen im Land, der Ausbau der Verkehrsförderung in den Kommunen ab 2020 und die Beteiligung des Landes an den Sozialleistungen für geduldete Flüchtlinge.

Anträge stellen

Wie genau sich dieses Paket auf Plankstadt auswirken kann, das kam an dem Abend zwar nicht so ganz raus. Die Betroffenen – beispielsweise die Verantwortlichen in den Kitas – müssen für die Geldspritzen für förderwürdige Programme eben Anträge stellen. Dafür war Manfred Kern ganz Ohr für allerlei Anliegen im Ort und sparte nicht an Lob für die Dinge, die in der Gemeinde gut laufen. Dabei hob er unter anderem die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge hervor.

Beim Thema Straßenbahn brachte er jedoch sein Bedauern zum Ausdruck, dass sich die Plankstadter gegen dieselbe entschieden haben. „Ich bin allerdings immer noch an der Idee eines Bahnhaltepunktes am Ochsenhorn im Gewerbegebiet dran“, machte er als Vorschlag.

Ein großes Thema war das Lehrschwimmbad, das die Gemeinde gerade sanieren muss. „Ich finde es sehr widersprüchlich, die Lehrschwimmbäder permanent von etwaigen Förderungen auszunehmen, aber ständig zu beklagen, dass immer mehr Kinder nicht schwimmen können“, machte Thomas Burger, Gemeinderat der Grünen Liste, deutlich. Auch Gerhard Waldecker, ehemaliger Schulleiter der Humboldtschule, beklagte diesen Umstand: „Man kann das Schwimmenlernen auch nicht den Eltern überlassen, das funktioniert nicht.“ Das Problem sei, dass die Lehrschwimmbäder in den Zuständigkeitsbereich des Innenministeriums und nicht des Kultusministeriums fielen, so der Landtagsabgeordnete. Manfred Kern versprach jedoch, sich des Themas anzunehmen. Archivbild: Lenhardt

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.11.2018