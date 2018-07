Anzeige

Plankstadt.So, jetzt ist endgültig Schluss: Das „Haisl“, der Kiosk am Gemeindezentrum, ist seit gestern offiziell dicht. Christian Kapp, der – wohl auch auf absehbare Zeit – letzte Pächter machte das Licht aus. Schwingt Wehmut mit? „Schon“, sagt der 36-Jährige, der am Samstag nach Geschäftsschluss lange Wegbegleiter und Freunde, die doch noch zahlreichen Kunden sowie Plaudergesellen eingeladen hatte, mit ihm das Ende der „Kommunikationszentrale in der Mitte“ zu feiern.

Ein Wiedersehen mit etlichen Menschen, geballt, nicht wie sonst über Tage verteilt, denen der Kioskbetreiber Freund und Seelentröster geworden ist in den elf Jahren, die er das Zeitschriften-, Lotto- und Zigarettenhäuschen als zweite Heimat angesehen hat. Stimmen wie „Echt schade, dass er nicht weitermacht“ oder „Ich kann es verstehen, es gibt ja keine Chance mehr mit so einem kleinen Kiosk seinen Lebensunterhalt zu verdienen, bei der Konkurrenz durch Bäcker, Discounter, die alles, was es hier gibt, auch im Programm haben“, werden laut.

Mit der Musik von Herbert Tippl im Ohr gibt es auch weiterdenkende Kommentare: „Ob das mal nicht der Beginn von noch weiteren Schließungen, etwa kleiner Bäckereifilialen und mehr ist…“. Im Haisl jedenfalls fanden alle Generationen in Christian Kapp einen freundlichen Ansprechpartner, der neben heißem Kaffee auch ein gutes Wort parat hatte. „Über Fußball konnte man mit ihm immer ins Gespräch kommen“, das werde wohl fehlen. Kinder bekamen hier ihre Mickey Maus-Heftchen, Jugendliche die Bravo und die älteren Damen Garten- oder Einrichtungsmagazine oder auch die Yellowpress, obendrauf das geliebte Rätselheft. Klar, waren viele Ältere bei den Kunden, denen der Weg einfach gewohnt war oder die Distanz zum nächsten Markt zu weit. Im Schatten von St. Nikolaus gab es immer noch das gewünschte Exemplar der Zeitung.