Karlheinz Kolb steigt gleich mehrmals in die Bütt

Plankstadt.Im schön dekorierten TSG-Eintracht-Vereinshaus „Eviva“ konnte Hans Kolb eine große Zahl Mitglieder und Freunde zum „Sängerfasching“ der Chorgemeinschaft begrüßen. Er führte in seiner gewohnt humorvollen Art durch das ausschließlich von Chormitgliedern gestaltete abwechslungsreiche Programm, schreibt der Verein.

Zwischen den Büttenreden und Gesangsvorträgen sorgte der Musiker Heinz Tippl für den richtigen Schwung und gute Stimmung beim Schunkeln und der Polonaise. „Protokollerin“ Roswitha Kolb eröffnete das Programm mit den Höhepunkten des vergangenen Jahres.

Die Gesangsgruppe „Die letscht Roi“ betrachtete in ihrem ersten Liedvortrag aus einer anderen Sichtweise nicht nur das Vereinsgeschehen im vergangenen Jahr, sondern auch das Gemeindeleben in Plankstadt. Vom Bürgerbus bis zum Ehrenamt, vom „Adler“- Abriss bis zur wiedereröffneten Eisdiele und nicht zuletzt die geplante Fahrradautobahn wurden in dem Liedtext erwähnt. Es folgte ein weiteres Lied „Bei dem stimmt was nicht“, bei dem die Narrenschar freudig in den Refrain einstimmte.

Mehr Schlauch

Zwei Freunde, Reinhold Gund und Karlheinz Kolb, unterhielten sich über ihre Erfahrungen mit ihren Frauen und neuen Anschaffungen. Der eine, ein Feuerwehrmann, der von seiner Frau mit dem Kommando vier „mehr Schlauch“ überrascht wurde. Der andere, schwerhörig, verwechselte das neue Mini-Hörgerät mit dem Fieberzäpfchen, was natürlich dazu führte, dass er noch schlechter hörte. Einer berichtete auch von seiner Tätigkeit als Fernfahrer auf der Strecke Hamburg-Basel. Das Publikum war begeistert.

Weit angereist aus Italien kam ein Gastarbeiter, alias Karlheinz Kolb, in die Bütt. Pedro, der früher als Papagallo in Schwerstarbeit seine Familie ernährte, musste sich in Deutschland komplett umstellen. Er hatte jedenfalls aber bald den „Dreh“ heraus, wie man am neuen Wohnort mit wenig Arbeit im Sozialsystem abgesichert ist. Der italienische Akzent war hinreißend.

Über die Tätigkeit eines Frauenbeauftragten wusste Reinhold Gund zu berichten. Elegant gekleidet mit Sakko, Hut und Krawatte plädierte er für mehr Gleichberechtigung. Als von Frauen umschwärmter, jung gebliebener Single stieg Karlheinz Kolb in die Bütt. Seine Familie hätte gerne gehabt, dass er sich verheiraten solle. Er hat sich aber bis jetzt allen Angriffen des anderen Geschlechts widersetzt. Wusste er doch zu berichten, dass seine drei Freundinnen, je nach Typ, unterschiedliche Fähigkeiten haben. Damit diese friedliche Koexistenz beibehalten bleibt, dürfen sie sich nur nicht begegnen.

Mit zwei Stimmungsliedern war die Gesangsgruppe „Die letscht Roi“ an der Reihe. Mit den Liedern „Ä Gläsel Milde, ä Gläsel Herwe, des kann im Lewe doch nix verderwe“ und der allgemeinen Stimmung geschuldet „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ wurde die Narrenschar zum Mitsingen angeregt.

Mit einem „geplagten Mann“, alias Reinhold Gund, konnte man schon Mitleid haben. Er erzählte, wie schwer es ist, in verschiedenen Lebenslagen den missverständlichen Anweisungen seiner Frau zu folgen und ihr alles Recht zu machen. Da gab es so manches Missverständnis.

„Solang in uns ein Feuer brennt“

Zwei befreundete Hausfrauen waren an der Reihe. Erika Schleich und Roswitha Kolb, mit Putzutensilien ausgestattet, tauschten Neuigkeiten aus und brachten so die Zuhörer zum Lachen. So wurden auch Anwesende bei der Büttenrede mit Spott überzogen. Beim Finale versammelten sich alle Akteure zum Abschiedslied „Solang in uns ein Feuer brennt“. Meinrad Gund und Hans Kolb dankten allen Akteuren für das gelungene Programm mit der Übergabe des Piccolo-Ordens. Heinz Tippl sorgte noch lange für fröhliche Stimmung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 26.02.2020