Kartenvorverkauf ist gestartet

Plankstadt.2021 feiert Plankstadt die erstmalige Erwähnung im Lorscher Codex vor 1250 Jahren. Dazu wird es bei einer Jubiläumswoche vom 1. bis 10. Juli zahlreiche Veranstaltungen geben. Unter anderem kommt der Mundartkabarettist Christian „Chako“ Habekost und die Bands „Me and the Heat“ sowie „Radspitz“, die in der Region sehr bekannt sind, werden für Partystimmung im Festzelt sorgen.

Für die Veranstaltung kann man Karten erwerben und der Vorverkauf ist nun offiziell gestartet. Tickets gibt es im Kundenforum unserer Zeitung in der Carl-Theodor-Straße 2 in Schwetzingen.

Das Jubiläumsjahr hätte eigentlich bereits am 10. Januar mit einem großen Gottesdienst starten sollen. Doch daran ist angesichts des harten Lockdowns und der weiterhin hohen Infektionszahlen nicht zu denken. Daher ist diese Veranstaltung auf den 18. April verschoben worden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 28.12.2020