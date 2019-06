Kaufen für guten Zweck

Plankstadt.Es ist so weit: der „Kruuschd & Krempelmarkt“ von Lokaler Agenda und Kulturforum geht in seine zweite Auflage. Am Freitag, 28. Juni, von 18 bis 22 Uhr und Samstag, 29. Juni, von 10 bis 12 Uhr eröffnet sich im Gemeindezentrum ein Mekka für all jene, die Besonderheiten und Schnäppchen suchen. Der Erlös kommt der örtlichen Notgemeinschaft zugute.

Am Mittwoch, 26. Juni, von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie am Donnerstag, 27. Juni, von 9 bis 12 Uhr ist die Annahmestelle im Gemeindezentrum geöffnet. Eine Anlieferung mit dem Auto ist über die Tiefgarage möglich. Um die Abgabe zu erleichtern, bitten die Verantwortlichen, die Gegenstände in Tüten und Kartons zu verpacken, die nicht wieder zurückgegeben werden. Die Mannschaft hat entschieden, Jacken, Spielzeug in Originalverpackung, kleine funktionsfähige Elektrogeräte, Geschirr und Gläser, Haushaltswäsche, Taschen, Accessoires und Schmuck, Dekoartikel und ähnliches anzunehmen. Nicht angenommen werden Bücher, Ski-Ausrüstung, Kinderkleidung, Bettwäsche, Kleidung (außer Jacken), Unterwäsche, Schuhe, Röhrenfernseher, Sport- und Fitnessgeräte, CDs oder Kassetten. Telefonische Auskünfte erteilt Claudia Verclas oder das Bücherei-Team, Telefon: 06202/20 06 57, -58. Anfragen per Mail an kulturforum.plankstadt@web.de. zg

