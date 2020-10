Keine Maske auf dem Markt

Plankstadt.Die neue Verordnung der Landesregierung anlässlich der Pandemiestufe 3 gelten auch in Plankstadt. Dies sind insbesondere folgende Neuerungen: Demnach sind Ansammlungen und private Veranstaltungen von mehr als zehn Personen untersagt, dabei sind die Ausnahmen zu beachten. Sonstige Veranstaltungen sind nur noch bis 100 Personen zugelassen, auch hier sind Ausnahmeregelungen getroffen.

„In Plankstadt haben wir keine Fußgängerzone im Sinne der Verordnung und für den Wochenmarkt im Freien sind nach unserem heutigen Stand auch keine Änderungen normiert“, teilt Bürgermeister Nils Drescher auf Nachfrage mit, ob es nun Bereiche gibt, in denen eine generelle Maskenpflicht im Freien gilt.

An Hygieneregeln halten

„Nur in Abstimmung und auf Empfehlung des Rhein-Neckar-Kreises werden wir über die Corona-Verordnung und die diese ergänzenden Verordnungen (Sport, Kultur, Schule und so weiter) hinausgehende Einschränkungen in einer sogenannten ,Allgemeinverfügung’ erlassen“, erklärt Drescher – sofern dies durch die Pandemielage überhaupt nötig werden würde.

„Wir empfehlen den Menschen aktuell, ihre Sozialkontakte einzuschränken und sich konsequent an die bestehenden Hygieneregelungen zu halten“, appelliert der Bürgermeister abschließend an die Bürger für den verantwortungsvollen Umgang mit der aktuellen Gefahr durch das Coronavirus. grö

