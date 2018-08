Kiara wird zum Schmetterling

Anzeige

Plankstadt.Hier ein überdimensionaler Schmetterling mit gelb-roten Flügeln, dort weiße Einhörner mit rosa Mähne, daneben ein gigantischer Basketballkorb und eine fluffige Pusteblume: Der sonst triste Boden des Wasserturms verwandelte sich beim Ferienprogramm des Fördervereins „Plänkschter Zwerge“ unter der Leitung von Julienne Matthias-Gund in ein farbenfrohes Fantasieland.

Die Idee dazu bekam Matthias-Gund aus dem Internet: „Ich habe gesehen, dass Menschen mit Kreide lebensgroße Bilder malen und die Maler dabei aktiv in das Bild einbezogen sind. Das hat mir sehr gut gefallen.“ Außerdem habe sie das Gefühl, dass immer weniger Straßenmalerei auftaucht, „das liegt aber auch oftmals an den Wohngebieten“. Dass das Wetter ihr einen Strich durch die Rechnung machte, konnte sie im Voraus nicht ahnen, aber sie war froh, „dass wir die Möglichkeit haben, hier im Wasserturm auf dem Boden zu malen“. Unterstützung bekam sie von ihren Kindern Maja (11) und Max (14) . Gemeinsam betreuten sie neun Kinder und Maja selbst hatte viel Spaß am Programm: „Ich male selbst total gerne, vor allem Blumen- und Fantasiebilder“, sagte sie. Ihr Bruder Max dagegen spielt in seiner Freizeit lieber Fußball.

Foto aus der Vogelperspektive

Apropos Sport: Die Geschwister Lara (11) und Marc (9) malten gemeinsam einen Basketballkorb. Detailgetreu hing da sogar das gemalte Netz am Korb, während der orange Ball in diese Richtung fliegt. Marc positionierte sich auf dem Boden so, als würde er zum Dunking ansetzen, die Hand am Ball. Seine Schwester mimte den Gegenspieler und versuchte, ihn zu blocken. Früher malten beide gerne auf der Straße Häuser oder sie verzierten die Pflastersteine mit Farben. „Wir haben schon lang nicht mehr mit Kreide gemalt und wollten es mal wieder machen“, sagt Marc.