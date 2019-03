Kieser hält Vortrag über Erbrecht

Plankstadt.Dem Nachrichtenmagazin „Focus“ zufolge gehört der Rechtsanwalt Bernd Kieser zu den Top-Anwälten in ganz Deutschland. Er überzeuge durch seine hohe Kompetenz und Expertise im Fachbereich Erbrecht, heißt es dort. Das teilt der CDU-Gemeindeverband mit, auf dessen Einladung der Anwalt am Montag, 1. April, 19 Uhr, in der „Wärtschaft“ zum Thema „Erben und Vererben“ spricht.

Die Regelung des eigenen Nachlasses ist eine bedeutende Frage. Jedoch fertigen rund 80 Prozent aller Deutschen kein Testament an, heißt es in der Mitteilung weiter. Dazu komme es durch die gesetzliche Erbfolgeregelung in vielen Fällen zu unerwünschten Ergebnissen. Um späteren Streit zu vermeiden, sollte man bereits frühzeitig das Erbe durch ein Testament oder einen Erbvertrag regeln. Wer ein Testament verfasst, bestimme zu Lebzeiten, was nach seinem Tod mit dem Nachlass geschehen soll.

Bernd Kieser wird bei seinem Vortrag unter anderem darauf eingehen, was es beim Verfassen eines Testaments, sowie beim Eintreten eines Erbfalles zu beachten gilt. Alle interessierten Bürger sind dazu eingeladen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 30.03.2019