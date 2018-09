Kinder anmelden zur Kommunion

Plankstadt.Die Erstkommunionsvorbereitungen der katholischen Gemeinde für 2019 beginnen im Herbst und betreffen in der Regel die Kinder der dritten Klassen. Die Jahrgänge Juli 2009 bis Oktober 2010 wurden in den vergangenen Tagen angeschrieben, heißt es in einer Pressemitteilung. Sollten Eltern keinen Brief erhalten haben und ihr Kind möchte zur Erstkommunion gehen, sollen sie zum Elternabend kommen, um ihr Kind anzumelden.

Dieser Elternabend mit Anmeldung zur Erstkommunion ist am Montag, 1. Oktober, 20 Uhr, im Pfarrheim St. Nikolaus, Schwetzinger Straße 33. An diesem Abend erhalten die Eltern Information über die Vorbereitungszeit zur Erstkommunion mit zeitlichen Abläufen und Aktionen.

Eröffnungsgottesdienst mit allen angemeldeten Kindern ist am Samstag, 20. Oktober, 18.30 Uhr, in der St.-Nikolaus-Kirche. Die Erstkommunion selbst wird am Sonntag, 5. Mai 2019, in der St.-Nikolaus-Kirche sein, teilt die katholische Gemeinde mit. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 08.09.2018