Kinder können gemeinsam basteln

Anzeige

Plankstadt.Bastelzeit heißt es am Dienstag, 12. Juni, in der Bücherei. Von 15 bis 15.45 Uhr basteln Kindergartenkinder ab vier Jahren, und von 16 bis 17.30 Uhr sind Kinder ab dem Grundschulalter willkommen. Für den Bastelnachmittag können die Kinder ab sofort in der Bücherei angemeldet werden. Telefonische Anmeldungen nimmt das Bücherei-Team an diesem Tag ab 8 Uhr unter 06202/20 06 57 entgegen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es wird ein Unkostenbeitrag von 2,50 Euro für die Kindergartengruppe und 3,50 Euro für die Grundschüler erhoben. Dieser ist vorab zu den Öffnungszeiten in der Bücherei zu zahlen.

Mitzubringen sind eigene Stifte, eine Schere und Klebstoff (bevorzugt werden Klebestifte). Eltern sollten den Kindern einen Malkittel mitgeben oder auf Kleidung achten, die beansprucht werden darf. zg