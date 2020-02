Kinder träumen sich von Kapitel zu Kapitel

Plankstadt.Ein aufgeregtes Treiben herrschte zwischen den Bücherregalen der Gemeindebücherei. Was ungewöhnlich war, denn normalerweise ist sie zu dieser Uhrzeit schon geschlossen. Aber für zehn Kinder wurde ein Lesetraum wahr: Die Bücherei wurde für sie zum Platz für die Nacht. Anlass dafür war die von ihnen lang ersehnte Lesenacht unter der Leitung von Suse Schwender und Lena Rettenmeier.

Mit Isomatten und Schlafsäcken ausgestattet, schlugen sie ihre Lager inmitten der Bücherregale auf, wo sie die Nacht verbringen würden. Auch Hausschuhe durften für eine gemütliche Leserunde bei den meisten nicht fehlen.

Geschichte für die Sinne

Ganz im Zeichen eines menschlichen Sinnes bereiteten Schwender und Rettenmeier von der Gemeindebücherei die Lesenacht vor: dem Geruchssinn. „Die Duftapotheke –Ein Geheimnis liegt in der Luft“ von Anna Ruhe war das Kinderbuch, das im Mittelpunkt des Abends stand. Nach einer Kennenlernrunde machte es sich die Gruppe mit gesunden Snacks gemütlich, bevor Suse Schwender, Lena Rettenmeier und die zehn- bis zwölfjährigen Kinder in der ersten Runde abwechselnd aus dem Buch vorlasen.

Gespannt lauschten die Kinder der Geschichte, die Schwender lebhaft vortrug. Mal flüsternd, mal laut rufend zog sie die jungen Zuhörer in den Bann und ließ sie schnell in die geheimnisvolle Welt von Protagonistin Luzie eintauchen. Irgendetwas an ihrem neuen Zuhause kam ihr komisch vor. Dort roch es nämlich seltsam. In der alten Villa Evie lagen mehrere Gerüche gleichzeitig in der Luft, die sie keiner einzelnen Quelle zuordnen konnte. „Die Augen sind der Schlüssel zur Seele, aber die Nase das Tor“, las Luzie auf einem Schild im Garten. Gemeinsam mit ihrem Bruder Benno und Nachbarsjungen Mats beschloss Luzie, der mysteriösen Sache in der Villa auf den Grund zu gehen.

Suse Schwender und Lena Rettenmeier stellten auch Fragen über die Protagonisten und die Geschichte im gerade vorgelesenen Abschnitt, sodass die Kinder nicht nur zuhörten, sondern aktiv miteingebunden wurden. Caroline, Mara und Johanna kannten sich schon vorher und zeigten sich begeistert von der Lesenacht. „Das Buch habe ich sogar Zuhause, aber ich bin erst beim dritten Kapitel angekommen. Deshalb ist es immer noch spannend. Aber so langsam habe ich auch Hunger bekommen“, erklärt Caroline lachend, als sie mit den anderen in Richtung Küche läuft. Bei der Lesenacht in der Bücherei durfte eine selbstgebackene Pizza nicht fehlen. Die Kinder hatten Spaß am Belegen mit allem, was zu einer guten Pizza gehört.

Lavendelsäckchen nähen

Auch Hannah und Fine haben sich zusammen für die Lesenacht angemeldet, da sie in eine Klasse gehen. Ihr Zwischenfazit: „Das Buch ist super cool!“ Dass die Veranstaltung gut ankommen würde, war auch Rettenmeier klar. „Das ist aufregend, die ganze Nacht zu lesen und zwischen den Büchern zu übernachten. So lernt man die Bücherei in einer anderen Atmosphäre kennen.“ Die letzte Lesenacht fand 2012 statt, weshalb es an der Zeit für eine Neuauflage gewesen sei, fügte sie hinzu.

Nach dem Abendessen ging das Vorlesen aus dem Buch weiter, wobei aus Zeitgründen einige Teile übersprungen wurden. Das Ende jedoch wurde nicht geheim gehalten. Außerdem planten Schwender und Rettenmeier noch ein Riechspiel sowie das Nähen von Lavendelsäckchen, die am späten Abend dabei helfen konnten, zur Ruhe zu kommen. Ein gemeinsames Frühstück am nächsten Morgen war der Abschluss der aufregenden Lesenacht.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.02.2020