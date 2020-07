„Kino für Kids“ startet wieder

Plankstadt.Kinobesuche sind bereits wieder möglich, und so hat sich das Büchereiteam in Plankstadt entschlossen, die Reihe „Kino für Kids“ wieder aufzunehmen. Der erste Kinoabend wird am Mittwoch, 15. Juli, um 18 Uhr stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Besucher begrenzt. Teilnehmen dürfen Mädchen und Jungen ab sechs Jahren – natürlich in Begleitung von Erwachsenen. Aus hygienischen Gründen wird es kein Popcorn geben, das Büchereiteam hat sich aber bereits eine Alternative zum Knabbern überlegt.

Über die Sommerferien werden weitere Kinoabende stattfinden und zwar immer mittwochs am 29. Juli, 12. sowie 26. August. Filmstart ist jeweils um 18 Uhr, Einlass ab 17.45 Uhr. Erst bei Anmeldung unter der Nummer 06202/20 06 58 wird der Film verraten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 09.07.2020