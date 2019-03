Kinoabend im Zeichen Italiens

Plankstadt.Das Kulturforum veranstaltet im April – nach dem Erfolg der französischen Woche im vergangenen Jahr – eine „italienische Woche“ und lädt daher ein zu einem entspannten Kinoabend am Mittwoch, 10. April, um 20.30 Uhr. Freunde der italienischen Komödie kommen hierbei voll auf ihre Kosten, verspricht das Kulturforum.

An der Leinwand im Untergeschoss des Gemeindezentrums werden die guten alten Zeiten wieder aufleben, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Film wird in deutscher Sprache ausgestrahlt. „Lassen Sie sich überraschen, genießen Sie einen Kinoabend mit Freunden“, so die Veranstalter. Dazu gibt es Rotwein und Popcorn.

Der 10. April hat dabei noch mehr zu bieten: Bereits um 15 Uhr findet das Seniorenkino statt und auch beim Kino für Kids um 18 Uhr wird ein Film aus Italien gezeigt. Kostenlose Eintrittskarten für alle drei Vorführungen gibt es in der Bücherei, Telefon 06202/20 06 57 und im Bürgerbüro. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 06.03.2019