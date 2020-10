Kirche ist voll wegen Konfirmation

Plankstadt.Die Konfirmation lief ja in diesem Jahr überall etwas anders als gewohnt. Auch in Plankstadt wurde sie verschoben, wird aber nun nachgeholt. Bereits am vergangenen Wochenende wurden vier Konfirmationsgottesdienste gefeiert und an diesem Wochenende folgen vier weitere.

„Da unsere Kirche mit den Familien der Konfirmanden dann leider schon voll sein wird, kann an diesem Sonntag kein gemeinsamer Gemeindegottesdienst in der evangelischen Kirche stattfinden“, schreibt die evangelische Gemeinde. Interessierte finden aber am Sonntag, 18. Oktober, einen Gottesdienst zum Mitnehmen, der an den beiden Kirchentüren ausliegen wird. Außerdem werden die vier Konfirmationsgottesdienste per Livestream unter www.ekiplankstadt.de übertragen. „Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns auf ein gottesdienstliches Wiedersehen im Gottesdienst dann wieder am Sonntag, 25. Oktober“, so die Verantwortlichen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 16.10.2020