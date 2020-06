Kitas weiter eingeschränkt

Plankstadt/Ketsch.Seit Mitte März dürfen viele Kinder den Kindergarten und die Krippe nicht besuchen. Eine große Enttäuschung für den Verein Postillion, der in Plankstadt und Ketsch Kinderbetreuungseinrichtungen betreibt, ist nun, dass die Landesregierung am 9. Juni die Verordnung noch einmal bis zum 29. Juni verlängert hat. Das hat den Postillion sehr verwundert, so dessen Vorsitzender Stefan Lenz in einer Pressemitteilung. Sachsen habe schon seit 18. Mai Regelbetrieb und die Fallzahlen seien dennoch dort nicht gestiegen – wie auch in anderen Ländern, in denen Kitas schon wieder geöffnet haben. Arztverbände hätten sich ebenfalls für eine Öffnung ausgesprochen. Selbst die Landesregierung habe vor Kurzem aus ihrer eigenen Studie zitiert, dass einer Öffnung aus Sicht der Infektionslage nichts im Wege steht.

Dennoch müssen die Eltern und Kinder weiter warten. Im Moment dürfen nur 50 Prozent der Kinder die Kita besuchen, die Frustration der restlichen Eltern ist groß, was sich in vielen verzweifelten Mails und Anrufen niederschlägt. „All diese Rückmeldungen sind nachvollziehbar und zeigen auch die ganze Tragweite der Situation in der sich Familien gerade befinden“, so Lenz.

Auf Öffnung vorbereitet

Daher hat sich der Postillion auf eine Öffnung für den Regelbetrieb ab Montag, 15. Juni, vorbereitet. Ein Hygienekonzept, das mit dem Gesamtelternbeirat und Eltern, die im medizinischen Bereich tätig sind, abgestimmt ist, liege schon längst vor. Nachvollziehen kann der Postillion die Entscheidung der Landesregierung nicht. Es soll, so Stefan Lenz, kein Wettlauf sein, wer die beste Öffnungs-Lobby hat, aber mehr Unterstützung für die Kinder und deren Familien hätte er sich schon gewünscht.

Die Eltern können nun auf den 29. Juni hoffen – denn Sicherheit gäbe es nicht, dass es wieder losgeht. Ebenfalls ungeklärt ist nach drei Monaten die Finanzierung der Elternbeiträge, die Beiträge sind daher nur gestundet. Auch das sei ein unbefriedigendes Ergebnis, so die Mitteilung abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 13.06.2020