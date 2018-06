Kleine Tradition hochleben lassen

Anzeige

Plankstadt.Klein, fein und inmitten der Felder zwischen Plankstadt und dem Grenzhof gelegen, präsentiert sich das Scheunenfest des MGV Sängerbund-Liedertafel als gelungener Ankerpunkt im Veranstaltungsreigen der Region. Dass die Sänger gern feiern, haben sie erst belegt: Den 150. Geburtstag des Vereins hatten sie ausgiebig mit allen Freunden und Wegbegleitern zelebriert. Jetzt aber stand die Freude am Sommer, am Draußensein und am leckeren Essen im Vordergrund.

Auf dem Spanferkelhof der Familie Helmling ließen sich die Sänger nieder und servierten dort kühle Getränke bei heißen Temperaturen. Hans-Peter Helmling, selbst Mitglied des MGV Sängerbund-Liedertafel, servierte gemeinsam mit seinem Team passend dazu Krustenbraten und Wurstsalat. Das mundete bei Hochsommerwetter und so füllten sich die Tische ein um das andere Mal mit Menschen, die den Ausflug in die Felder genossen. „Es geht um das Gespräch, das Mitein-ander“, verriet Heinrich Kolb, Ehrenvorsitzender des Männergesangvereins, und fügt augenzwinkernd hinzu: „essen, trinken, babbeln.“

Daumen nach oben

Seine Mitsänger wirbelten unterdessen vergnügt hinter dem Tresen, zapften und schenkten ein, um auch alle durstigen Kehlen zu benetzen. Die Teller füllten sich und die Daumen gingen hoch: Das Essen mundet wunderbar. „Heute ist ja auch noch Fußball“, meinte Kolb, der sich mit seinen Sängerkollegen am Tisch bestens amüsierte und gerne das Fest mit der kleinen Tradition hochleben ließ. ak