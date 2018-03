Anzeige

Plankstadt.Wenn viele Hände mithelfen, kann ganz schön was geschafft werden. Das zeigte am Samstag in vorbildlicher Form die Aktion „Der Dreck muss weg – Plankschd werd gekehrt“. Wer die Straßen und Plätze der Gemeinde von achtlos weggeworfenem Müll und Unrat befreien wollte, brauchte nur morgens ins Gemeindezentrum kommen und sich bei Bernhard Müller und Jürgen Kellerer die entsprechende Ausrüstung abholen.

Die beiden Mitarbeiter der Verwaltung hatten alles vorbereitet: Müllsäcke, Handschuhe, Greifzangen und Warnwesten. Sie informierten die Sammler, wo in Sachen Müll die „Hot Spots“ sind und wo man garantiert fündig wird. In allen Himmelsrichtungen waren die Müllsammler auf Plankstadter Gemarkung unterwegs. Jung und Alt arbeiteten Hand in Hand und zogen in kleinen Gruppen los.

Bürgermeister Nils Drescher ging mit gutem Beispiel voran. Er beteiligt sich seit seinem Amtsantritt im Oktober 2016 zum zweiten Mal als aktiver Müllsammler an der jährlichen Aktion. „Es ist mir wichtig, selbst mitzumachen“, sagte er. Dabei schätzt er vor allem den direkten Kontakt und die Gespräche mit den Bürgern, die bei der Gelegenheit dem Rathauschef Hinweise geben können, an welchen Stellen häufig unrechtmäßig Müll entsorgt wird. Der Bürgermeister bildete mit Dr. Joachim Schäfer ein Sammelteam. Sie waren im Gebiet „Wäldchen“ nördlich der Welde-Brauerei unterwegs und schlugen sich dort zum Müllsammeln im wahrsten Sinne des Wortes „durchs Gebüsch“.