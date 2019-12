Köder für Ratten sind ausgelegt

Plankstadt.Die vierbeinigen, grauen Tiere mit dem langen Schwanz sind als Haustiere sehr begehrt. Doch Ratten können sich zu einer Plage entwickeln. Dagegen will die Gemeinde vorgehen und verteilte in den vergangenen Monaten Köder in Kanalschachtdeckeln (Gullys) – etwa 700 davon gibt es in Plankstadt (wir berichteten).

Wie der Umweltbeauftragte der Gemeinde Bernhard Müller auf Nachfrage mitteilt, sind die Schädlingsbekämpfer mitten dabei. „Die Köder werden so lang in der Kanalisation ausgelegt, bis sie nicht mehr angenommen werden“, erklärt Müller das Vorgehen.

Vorarbeiten seit August

In der vorletzten Augustwoche begannen die Vorarbeiten. Beim sogenannten Monitoring wurden nicht-toxische Köder in den Kanalschacht Richtung Kanalsystem gehängt. Spezialisten schauten sich die Köder genau an, wogen sie und konnten so berechnen, wie viele Ratten am jeweiligen Kanaleinstieg vorbeigekommen sind.

Im nächsten Schritt werden die Köder mit Gift präpariert. Rund drei bis vier Wochen hängen diese dann im Kanalschacht, bevor sie kontrolliert werden. „Die nächsten Kontrollen finden noch im Dezember statt. Ich hoffe, dass es dann vorbei ist. Das wird man dann sehen“, sagt Müller. vas

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 13.12.2019