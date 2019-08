Köder im Kanalschacht zeigt Population

Plankstadt.Die Gemeinde ergreift Maßnahmen zur Rattenbekämpfung, schreibt die Verwaltung in einer Pressemitteilung. In den kommenden Wochen wird man daher in den Plankstadter Straßen immer wieder Schädlingsbekämpfer sehen. Aus gutem Grund: In regelmäßigen Abständen wird die Population der ungeliebten Mitbewohner im Untergrund kontrolliert.

Umweltbeauftragter Bernhard Müller von der

...