Anzeige

Plankstadt.Es ist wieder Kindertheaterzeit in der Bücherei: Am morgigen Donnerstag um 15 Uhr zeigt das Puppentheater Kolibri Kommissar Gordons ersten Fall: „Die mutige Mäuse-Detektivin“.

Im Wald treibt ein Nüssedieb sein Unwesen. Aufgeregt eilt das Eichhörnchen auf die Polizeistation und bittet Kommissar Gordon um Hilfe. Wohl oder übel muss der Kommissar seinen bequemen Schreibtischplatz verlassen. Nun steht er im eiskalten Schnee und bewacht den Tatort. Zu dumm, dass er der einzige Kommissar auf der Polizeiwache ist und niemand ihn ablösen kann.

Irgendwann schläft er ein. Von einem Geräusch aufgeschreckt, entdeckt er eine kleine hungrige Maus, die sich mit einer Nuss davonschleichen will. Ob sie wohl der gesuchte Dieb ist? Schon bald ist Gordon von ihrem Spürsinn und ihrem jugendlichen Tatendrang beeindruckt. So eine junge Assistentin, die noch dazu schnell laufen und hervorragend beobachten kann, wäre für einen müden Kommissar doch eigentlich genau richtig. Gemeinsam machen sie sich daran, den Fall zu lösen. „Die mutige Mäusedetektivin“ ist ein Krimi für Kinder ab vier Jahren, gewürzt mit viel Humor, heißt es in der Pressemitteilung.