Konzession um zehn Jahre verlängert

Plankstadt.Die für den Betrieb des Bürgerbusses erforderliche Konzession wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe bis zum 9. Juni 2030 verlängert, heißt es in einer Pressemitteilung des Bürgerbusvereins.

Diese gute Nachricht hat demnach Geschäftsführer Willi Lieske dieser Tage erhalten, und sie wurde vom Verein um den Vorsitzenden Werner Wohlfahrt mit Freude aufgenommen. Gerade hatte man damit begonnen, den coronabedingt reduzierten Fahrbetrieb zunächst am Vormittag wieder nach Fahrplan aufzunehmen.

Mit der neuen Konzession einhergehend ändert sich der Fahrplan am Samstag geringfügig. Da die Auswertung der Samstagsfahrten ergeben hätte, dass die letzte Fahrt so gut wie nicht genutzt werde, habe sich der Verein entschieden, diese entfallen zu lassen, heißt es in der Erklärung. Das bedeute, dass die letzte Fahrt samstags – genau wie an allen Wochentagen – um 11.50 Uhr beim Rathaus abgehe. Diese Änderung werde ab Samstag, 13. Juni, gelten, erklärt der Verein. zg

