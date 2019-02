Kosten richtig ermitteln

Plankstadt.Nachdem die Mitgliederversammlung der SPD im Januar ein Programm für die Kommunalwahl im Mai beschlossen hatte, befasste sich der Ortsvereinsvorstand nun mit der Kandidatenliste, heißt es in einer Pressemitteilung. Die SPD-Fraktion hatte die Erhöhung der Zahl der Gemeinderäte von 18 auf 22 abgelehnt. Die Versammlung machte nun deutlich, dass es kein vorrangiges Ziel sei, unbedingt 22 Kandidaten präsentieren zu müssen. Auch müsse man bedenken, dass die Hälfte der Bewerber zur Gemeinderatswahl 2014 nicht mehr zur Verfügung stehe.

Professor Dr. Jürgen Kegler, Vorsitzender, gab bekannt, dass die Mitgliederversammlung am Mittwoch, 6. März, die Kandidatenliste beschließen werde. Bis dahin könnten sich weitere Interessenten bei ihm, Schubertstraße 41, Telefon 06202/92 96 45, bei seiner Stellvertreterin Jutta Schneider, Im Grund 1, Telefon 06202/4 09 76 91, oder bei jedem anderen SPD-Mitglied melden. Ein Parteieintritt sei für eine Nominierung nicht erforderlich.

Schätzung fortgeschrieben

Ein brisantes Thema schnitt Helmut Schneider an, und zwar die geplante Sanierung und der teilweise Neubau des Rathauses. In der Ausgabe der Schwetzinger Zeitung vom 16. Februar sei zu lesen gewesen, dass die Verwaltung von Kosten von 4,5 Millionen Euro ausgehe. Diese Summe, fuhr Schneider fort, sei bereits in der Gemeinderatssitzung im September genannt worden. Die Verwaltung habe die Kostenschätzung des Architekten von 4,2 Millionen auf 4,5 Millionen Euro fortgeschrieben.

Er machte deutlich, dass Kostenschätzungen bei Baumaßnahmen für die Bereitstellung von Mitteln im Haushaltsplan nicht ausreichten. In der Gemeindehaushaltsverordnung heiße es in Paragraf 12 Absatz 2, dass Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen bei Baumaßnahmen erst veranschlagt werden dürfen, wenn auch Kostenberechnungen vorliegen. Die Kostenberechnung sei nach der Kostenschätzung die nächste Stufe der Kostenermittlung. Es sei unverständlich, warum dem Gemeinderat eine solche Berechnung bislang nicht vorgelegt wurde. sr/zg

