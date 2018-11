Kosten sind noch im Plan

Plankstadt.Für den Neubau des geplanten Dienstleistungszentrums auf dem Adler-Areal (wir berichteten mehrfach) hat der Gemeinderat gestern weitere Aufträge vergeben. Die Gewerke Wärmeversorgung, Gas-, Wasser- und Abwasserinstallationen sowie Elektroinstallationen, Blitzschutz und Raumlufttechnik schlagen dabei mit insgesamt etwa 900 000 Euro zu Buche. Eingeplant waren rund 940 000 Euro. Damit liegen die Arbeiten noch im Kostenrahmen.

In der vergangenen Sitzung hatte der Gemeinderat bereits die Rohbau-, Zimmer- und die Gerüstbauarbeiten vergeben. Insgesamt – mit den neuen Vergaben – sind somit bereits 1,9 Millionen Euro ausgegeben. Nach den Kostenberechnungen verbleiben jetzt noch 1,6 Millionen Euro insbesondere für Ausbaugewerke und Außenanlagen. Die Planungskosten betragen rund 700 000 Euro. Die Gemeinde hat einen Risikopuffer von 300 000 Euro eingeplant, der nach den ersten beiden Vergaberunden noch vorhanden ist. Daher geht die Verwaltung davon aus, dass die Baukosten von 4,5 Millionen Euro eingehalten werden können.

Die einzelnen Fraktionen waren mit den Arbeitsvergaben einverstanden und wollten keine Aussprache. Sie stimmten den Vergaben einstimmig zu. Auf dem Adler-Areal haben sogar bereits die ersten Arbeiten begonnen, wer vorbeigeht, sieht Bagger in Aktion. Es entsteht ein Gebäude, in das die Sparkasse, eine Zahnarzt- sowie eine Ergotherapiepraxis und eine ambulant betreute Wohngruppe unterkommen. In einem zweiten Gebäude siedelt sich eine weitere Arztpraxis an. grö

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.11.2018