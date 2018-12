Krippe noch ohne Jesus

Plankstadt.Die Adventszeit neigt sich dem Ende und die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür. So ist es Zeit, die letzten Rathausadventskalendertürchen zu öffnen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung.

Am morgigen Freitag, um 17 Uhr wird bei der Abschlussveranstaltung des Rathausadventskalenders am Adventsfeuer auf dem Rathausplatz von Pfarrer Reinhold Lovasz und Pfarrerin Christiane Banse die Weihnachtsgeschichte über die Geburt Jesu im Stall in Betlehem vorgelesen.

Illuminierte Fassade

Der Musikverein wird dabei mit weihnachtlichen Liedern für eine besinnliche Stimmung sorgen, während das letzte Türchen des Kalenders, die Krippe im Rathauseingang, enthüllt wird. Das Christuskind wird natürlich erst am Montag, 24. Dezember, in die Krippe gelegt, betont die Verwaltung.

Für die Bewirtung bei der Veranstaltung ist in diesem Jahr die Handballabteilung der TSG Eintracht zuständig. Zusammen mit der Krippe im Eingangsbereich wird die wunderschön illuminierte Rathausfassade über die Feiertage zu bewundern sein. zg

