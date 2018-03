Anzeige

Antwort aufs Insektensterben

Andre Baumann hatte daher Informationen zum „Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt“ im Gepäck. Dieses wurde Ende 2017 vom Ministerrat beschlossen – auch als Antwort auf das Insektensterben. Ziel ist es, die biologische Vielfalt der baden-württembergischen Kultur- und Naturlandschaft zu stärken und die Landnutzer in ihren Anstrengungen zugunsten der Biodiversität zu unterstützen. Rund 30 Millionen Euro sollen in diesem und dem kommenden Jahr investiert werden.

Sechs Millionen Euro sind für ein Monitoring-Programm aufgerufen. Das Geld mündet in das „Europäische Netzwerk Natura 2000“, dessen Gebiete – genau wie Vogelschutz- und FFH-Gebiete (spezielle europäische Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz, die nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ausgewiesen wurden und dem Schutz von Pflanzen, Tieren und Lebensraumtypen dienen) in einen guten Erhaltungszustand versetzt werden sollen. Überdies, so Baumann, gebe es die Naturschutzstrategie des Landes aus dem Jahr 2013, in der priore Handlungsgebiete definiert werden und viele Vorschläge zur Umsetzung insbesondere auf kommunaler Ebene zu finden seien. Denn: „Es braucht die Menschen, das Land kann nicht alleine unsere Heimat und Natur schützen“, betonte er.

Mindestanteil an Blühflächen

Was das für Plankstadt bedeutet? „Es gibt hier nicht so viele geschützte Biotope“, so Baumann, „daher muss der kommunale Biotopverbund umgesetzt werden.“ Dazu könne man bei kommunalen Pachtverträgen darauf dringen, dass kein Pestizid eingesetzt wird und es einen Mindestanteil an Blühflächen gibt.

„Es ist durchaus sinnvoll, einmal nachzusehen, ob Ausgleichsflächen in einem funktionsfähigen Zustand sind“, so der Biologe, der riet, mehr Blühflächen anzulegen, Ratschläge des Landschaftserhaltungsverbands umzusetzen und durch das individuelle Einkaufsverhalten gezielt Akzente zugunsten der Heimat zu setzen.

Der Schutz von Flora und Fauna geschehe schließlich nicht nur zu deren Gunsten, „sondern auch für uns selbst, denn die einmaligen Kulturlandschaften sind das Tafelsilber unseres Landes“, so Baumann. Dazu gehörten beispielsweise Glatthaferwiesen, wie es sie einst auch in Plankstadt gab. Artenvielfalt, die einfach wieder etabliert werden kann. Obstbäume, insbesondere wenn sie alt sind, seien beste Rückzugsflächen für den Körnerbock. Und auch für das Rebhuhn und die Feldlerche sei es nicht mehr „fünf vor zwölf, sondern wir hören schon das Totenglöckchen“.

Auch für die bundesweit einmaligen Binnendünen gelte: „Wir haben als Kurpfälzer eine Verantwortung, sie zu schützen und zu erhalten.“ Verboten gehören seiner Auffassung nach hingegen Neonicotionoide, die Insekten sterben lassen. Bild: koob

