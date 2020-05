Kunde oder Überfall?

Da staunte mein Kollege nicht schlecht, als plötzlich ein Mann mit schwarzer Sturmhaube am Tresen in der Anzeigenabteilung stand. „Die Chance war fifty-fifty – Überfall oder Kundenbesuch in Zeiten von Corona“, erzählt er mir später. Da der Mann weder eine Pistole zog, noch „Geld her“ rief, war die harmlose Variante anzunehmen. Aus dem täglichen Soko-Gemache im Fernsehen kennt man das anders. Aber dort ist man eh noch nicht in Corona-Zeiten angekommen, da wird immer noch das Vorproduzierte aus kontaktnahen Zeiten gesendet. Und wenn es mal ausgeht, werden halt die alten Folgen wiederholt.

Aber dem Erfindungsreichtum in Sachen Maskenpflicht scheinen wahrlich keine Grenzen gesetzt zu sein. Eine Bekannte arbeitet in einer Praxis für Physiotherapie. Da schneite ein kräftiger Kerl mit Sporttasche herein. Auf dem Kopf hatte er eine Gasmaske aus Weltkriegszeiten. Das Problem war nur, dass man ihn quasi nicht verstanden hat. Er schrieb schließlich „Rezept“ und „Termine“ auf einen Zettel und wurde prompt bedient. Und dann ist da noch die ältere Dame, die in ihre Maske auf Mundhöhe in Lippengröße ein Loch hineingeschnitten hatte und auf Nachfrage sagte: „Sonst bekomme ich keine Luft.“ Sie wurde dann nicht in den Discounter hineingelassen und regte sich furchtbar auf. Schließlich hatte sie sich doch die Maske extra gekauft und genau abgemessen, wo das Loch rein muss.

