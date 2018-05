Anzeige

Plankstadt.Die Gemeinde bekommt für die Erneuerung der Sportanlagen in der Jahnstraße einen Zuschuss von 297 500 Euro vom Land, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg. Das Land fördert in diesem Jahr insgesamt 114 kommunale Sportstättenbauprojekte mit Zuschüssen von rund 17,7 Millionen Euro.

Darauf haben sich das Kultusministerium, die Regierungspräsidien, die kommunalen Landesverbände und die drei baden-württembergischen Sportbünde verständigt.

Die Gemeinde hatte im vergangenen Jahr nach einer Bürgerbefragung den Beschluss gefasst, die Sportanlagen am bestehenden Ort zu sanieren. Mit dem Kunstrasenplatz soll es losgehen. grö/zg