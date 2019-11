Landschaftlich ein Genuss

Plankstadt.Das Périgord ist eine Gegend von urtümlicher Schönheit. „Es ist eine Landschaft, die still und leise ist und trotzdem erstaunlich viel zu bieten hat, über und unter der Erde“, begann Herbert Pott (kleines Bild) seinen Vortrag, den er am Mittwoch in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule und dem Partnerschaftsverein Plankstadt – Castelnau-le-Lez angeboten hat.

Dessen Vorsitzender Manfred Kresser begrüßte die Gäste und hob hervor, dass ein Vortrag des bekannten Referenten schon seit Jahren die Säle füllt. Auch an diesem Abend wurde er für die zahlreichen Besucher wieder mal ein echtes Reiseerlebnis. Denn Pott scheint in dieser Gegend alles zu kennen. Daraus macht er auch keinen Hehl, denn er hat sie nicht nur unzählige Male bereist, sondern sie auch in einmaligen Aufnahmen festgehalten.

In zwei kontrastreichen Stunden hatten die Zuhörer Gelegenheit, ein Gebiet zu erkunden, dessen landschaftliche und kulturelle Vielfalt Potts Dia-Aufnahmen aufs Schönste wiedergaben, aber auch den spannenden Erzählungen zu lauschen, mit denen er die Bilder auf der Leinwand begleitete, und dies in freier Rede, ohne Manuskript. Weil viele ihn fragten, wo das Périgord überhaupt liege, hatte er eine Landkarte mitgebracht.

Darauf war seine Lage im Südwesten Frankreichs zu erkennen, „ein ordentliches Stück weg von uns“, durchzogen vom Fluss Dordogne. „Wir kommen nicht umhin, ihn überall auf unserer Reise zu treffen“, erklärte Herbert Pott, „er ist Bestandteil dieser Landschaft, er prägt sie und gehört dazu wie all die Sehenswürdigkeiten, die wir im Laufe des Vortrags noch kennenlernen.“

Die Dordogne sei nie bearbeitet worden, so Pott, sie sei ein ganz natürlicher Fluss, der gemächlich dahinfließt. Und während er das sagte, zeigte er auf ein zartes Blümchen auf dem Wasser, eine Aufnahme, die genau das veranschaulicht.

Kulinarische Hochgenüsse

Mit dem Örtchen Beaulieu (schöner Ort) begann Herbert Pott den Zuhörern zunächst die Sehenswürdigkeiten über der Erde, die der Burgen und Schlössern, an denen kein Mangel herrscht, „über tausend sollen es sein“, näherzubringen. „Obwohl Beaulieu sehr klein ist, hat er eine gewaltig große Kirche“, erzählte er, „am Portal ist zu sehen, wie sich die Menschen das Fegefeuer vorgestellt haben, das finde ich unglaublich faszinierend.“ Auch Souillac habe einiges zu bieten wie die romanische Kirche, die auf wundersame Weise erhalten geblieben ist, oder das Schloss Castelnaud, wo ein Museum für den 100-jährigen Krieg eingerichtet ist.

Das Schlösschen Les Milandes mit der wunderbaren Parkanlage ist ebenfalls sehenswert, hier habe Josephine Baker einst ein Heim für Waisenkinder aus fünf Kontinenten eingerichtet, oder Sarlat, ein Städtchen, das vom Denkmalschutzgesetz André Malrauxs stark profitiert hat.

Es folgten Périgords kulinarische Hochgenüsse, darunter Gänsestopfleber oder Pommes sarladaises, die in Restaurants angeboten werden, oder das, was Bauern auf pittoresken Märkten selbst produziert haben wie Käse, Salami, oder Schinken. Allmählich näherte sich der Vortrag der Unterwelt, den Höhlen, die in Périgord so zahlreich sind, dass es unmöglich ist, sie alle aufzuzählen. Die Bedeutendste sei die von Lascaux mit ihrer steinzeitlichen Höhlenmalerei. Aus konservatorischen Gründen sei sie geschlossen, informierte Pott, jedoch auch deren Nachbildung von 1983 ziehe täglich tausende von Besuchern an.

Die farbenprächtigen und detaillgetreuen Bilder, die Herbert Pott daraus präsentierte, beeindruckten ungemein. Dementsprechend anregend tauschten sich die Besucher noch lange bei einem Glas Sekt über das Gesehene aus. Bild: herlo

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.11.2019