Plankstadt.Ein unbekannter Täter hat am Dienstagabend ein geparktes Auto aufgebrochen. Der Unbekannte schlug in der Zeit zwischen 19 und 21 Uhr an einem in der Jahnstraße, auf dem Parkplatz der Sporthalle abgestellten Nissan die Scheibe der Beifahrertür ein und drang ins Fahrzeuginnere ein. Hier nahm er eine schwarze Ledertasche mit dem Laptop, dem iPhone und dem Geldbeutel des Fahrzeugbesitzers an sich und flüchtete anschließend.

Bei der Tat riss der Autoaufbrecher sowohl die Verkleidung der Tür als auch die Polsterung der Mittelarmlehne mutwillig ab, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Höhe des Schadens kann derzeit von den Beamten noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/28 80 zu melden. pol