Laut singen und feiern bis tief in die Nacht

Plankstadt.Ursprünglich planten sie, eine Alternative zum Straßenfest und einen Ausgleich zum Kegelspielplan zu schaffen, woraus schließlich „Rock in den Mai“ entstand – die legendäre Party des Kegelvereins SKC Frei Holz. Diese hat Tradition und ist berüchtigt – nicht nur in Plankstadt. Zum dritten Mal hatten die Kegler alle Rock- und Partybegeisterten in die Mehrzweckhalle eingeladen, nachdem die

...