Lebensmittel für Tafelladen spenden

Plankstadt.„Machen Sie mit, helfen Sie mit“, appelliert die katholische Kirchengemeinde. Die Lebensmittelspenden aus dem Einzel- und Großhandel an die Täfelläden reichen oft nicht mehr aus. Zum einen ist die wirtschaftliche Lage der Betriebe immer schwieriger und zum anderen wächst die Zahl der Menschen in finanzieller Not, die auf preisgünstige Lebensmittel angewiesen sind, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die katholische Gemeinde möchte die Schwetzinger Tafel „Appel und Ei“ unterstützen und sammelt Lebensmittel. Jeder kann helfen, indem er geeignete Lebensmittel spendet und diese in die Fastenkiste in der Kirche St. Nikolaus legt. Auch Schwetzingen und Oftersheim machen mit und stellen Kisten auf. Die Kisten stehen in den Kirchen noch bis zum Dienstag, 3. März bereit und werden regelmäßig abgeholt. Bitte nur unverderbliche Lebensmittel in die Kisten stellen, so die Mitteilung abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.02.2020