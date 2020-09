Leihräder bald auch in Plankstadt?

Plankstadt.Eigentlich hätte der Ausschuss für Ordnung, Bau und Umwelt in seiner jüngsten Sitzung darüber entscheiden sollen, ob das Leihfahrradsystem Nextbike in der Gemeinde eingeführt wird. Auf Antrag der Grünen Liste wurde die Entscheidung aber die die kommende Sitzung des Gesamtrates vertagt. Da Lukas Raudonat vom „Team Innovative Mobilitätsdienstleistungen“ des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) aber extra angereist war, um über die Neuerungen im Verleihsystem zu informieren, wurde sein Vortrag dennoch gehört.

Die Neuerungen waren vor allem deshalb interessant, weil der Gemeinderat schon 2018 und 2019 auf Antrag der Grünen Liste über die Anschaffung des Systems beraten hatte. Die Ratskollegen der anderen Fraktionen waren skeptisch, wollten die Entwicklung des Verleihsystems im benachbarten Schwetzingen zunächst beobachten und lehnten die Einführung in Plankstadt schließlich wegen des geringen Kosten-Nutzen-Faktors ab.

In der Zwischenzeit waren jedoch Verhandlungen zwischen dem Land und VRN-Nextbike abgeschlossen und ein höherer Fördersatz beschlossen worden – die Verwaltung geht von zehn Prozent aus. Auch die verwendete Technik wurde verändert und Anschaffungskosten dadurch gesenkt. Für die Verwaltung ist das Nextbike-System ein wichtiger Baustein beim Erreichen der kommunalen Klimaziele und obendrein Aushängeschild für eine fahrradfreundliche Gemeinde.

Flexibel Wege verkürzen

Lukas Raudonat erläuterte die Vorteile des neuen Konzepts im Detail. Dem Fachmann war wichtig zu erwähnen, dass das Leihsystem eine Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) darstellt und nicht das Privatfahrrad ersetzen soll. Möglichst flexibel Wege verkürzen, dadurch auf günstige Weise Zeit sparen und ganz nebenbei die Gesundheit fördern, während die Gemeinde nachhaltiger, umweltfreundlicher und sauberer wird – so lassen sich die Ziele des Projekts zusammenfassen.

Ob diese erreicht würden, hänge aber stark vom Angebot vor Ort ab: „Zwei Stationen und sechs Räder mögen zwar ein politisches Zeichen sein, unsere Ziele erreichen wir damit aber nicht“, erklärte Raudonat. Mittlerweile haben sich 20 Kommunen im VRN-Gebiet angeschlossen und bieten an 300 Stationen 1700 Leihräder an.

Die Ausleihzahlen steigen kontinuierlich und ballen sich vor allem morgens und abends zum Berufsverkehr. Seitdem die Idee das vergangene Mal im Gemeinderat besprochen worden war, hat Nextbike neue Fahrräder entwickelt, die sie „Smart Bike 2.0“ nennen. Statt eines herumbaumelnden Zahlenschlosses verfügen diese über ein elektronisches Rahmenschloss, das bei der Buchung einer Fahrt automatisch öffnet und am Ende wieder zuverlässig schließt.

Auch die Stationen wurden generalüberholt: „Es gibt nun keine festen Stelen mehr, sondern nur noch eine Bodenmarkierung“, erklärte Raudonat, „Sie als Gemeinde müssen daher auch keine Baumaßnahmen mehr vornehmen.“ Ohne Station ist die Ausleihe zwar nur noch über die Smartphone-App möglich, die werde aber ohnehin in über 90 Prozent der Fälle genutzt, so Raudonat.

In Zusammenarbeit mit der DHBW in Mannheim und der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg bietet der VRN vergünstigte Konditionen für Studenten – „auch, wenn Plankstadt keine Studentenhochburg ist, gibt es sicher welche, die ihnen dankbar sind, wenn sie abends nach der letzten Bahn noch sicher und günstig nach Hause kommen.“ Interessanter für die Gemeinde sind da schon andere Kooperationsmodelle, etwa „Businessbike“, bei dem Unternehmen beispielsweise eine Station vor dem Firmengelände finanzieren und ihren Mitarbeitern ein günstiges Transportmittel bieten können. „Wir sind bei den Kooperationen flexibel und offen für Ideen“, sagte der VRN-Vertreter, „lassen Sie Ihre Kontakte zur lokalen Wirtschaft spielen.“

Im April könnte Projekt starten

Raudonat ließ auch durchblicken, dass die Stadt Eppelheim die eigene Stationen zunächst ebenfalls abgelehnt hatte, durch eine Kooperation mit Heidelberg nun doch einen Leihstandort an der Straßenbahn-Haltestelle „Kirchheimer Straße“ einrichten wolle. Für eine ausreichende Versorgung in Plankstadt empfiehlt der VRN fünf Stationen mit insgesamt 20 Rädern. Nach Abzug von zehn Prozent Förderung würde das die Gemeinde rund 81 000 Euro kosten, verteilt auf eine Laufzeit von fünf Jahren.

Hinzu käme eine einmalige Investition von knapp 8000 Euro für die Bodenmarkierungen an den Leihstandorten. Die Kosten beinhalten ein komplettes Dienstleistungspaket, so dass sich die Gemeinde weder um die Räder noch die Stationen kümmern muss. Wenn der Gemeinderat noch im September zu einer Entscheidung kommt, könne das Nextbike-Angebot im April 2021 starten, so Raudonat. Dann läge es an der Gemeinde, ein Konzept zu erarbeiten und geeignete Standorte zu finden. sb

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.09.2020