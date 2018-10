Leinwand-Lyrik in der Alten Schmiede

Plankstadt.Der Leinwand-Lyriker Ralph Turnheim kommt mit einer Stummfilmvertonung nach Plankstadt und passt damit ausgezeichnet in die besondere Atmosphäre der Alten Dorfschmiede, in der an diesem Abend das offene Feuer im historischen Schmiedeofen für heimelige Wärme sorgen wird.

Mit „Laurel and Hardy“, dem beliebtesten Komikerduo der Filmgeschichte, präsentiert Ralph Turnheim drei Kurzfilme und vertont sie auf seine ganz eigene Weise. Die Vorstellung findet am Samstag, 13. Oktober, in der Alten Schmiede, Ladenburger Straße 7, statt und beginnt um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Eintrittskarten kosten 7,50 Euro im Vorfeld und an der Abendkasse 10 Euro. Einige Resttickets gibt’s in der Gemeindebücherei und im Bürgerbüro. zg

